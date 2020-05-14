В Ставрополе женщина выгуляла котенка в детской песочнице

14 Май 2020 2020-05-14T15:04:20+03:00

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Ставропольцы активно обсуждают в сети очередное возмутительное видео. На этот раз его сняли жители одного из густонаселенных районов краевого центра.

На кадрах женщина, которая подъезжает на своей машине к детской площадке. В руках героини нашумевшего ролика котенок. Она бросает его в песочницу.

По словам автора видео, до этого молодая женщина убрала оттуда детские лопатки. После того, как котенок справил там свою нужду, женщина забирает его. Далее – садится в свой автомобиль и уезжает.

- До карантина, когда мы с ребе нком гуляли на детской площадке, мамочки жаловались, что песок попахивает кошачьим горшком. Я тогда подумала о дворовых котах, но чтоб так…, - недоумевает жительница этого микрорайона.

Возмутительное поведение ставропольчанки, снятое на видео в Ставрополе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе пара справила нужду во дворе церкви. Горожане посоветовали автору поста передать видео в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU