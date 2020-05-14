На Ставрополье школьники получат девять тысяч продуктовых наборов

14 Май 2020 2020-05-14T15:21:04+03:00

До 20 мая продуктовые наборы отправят детям-сиротам, учащимся из малообеспеченных и многодетных семей

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На Ставрополье около 56 тысяч школьников получат продовольственную помощь. Так, до 20 мая продуктовые наборы отправят детям-сиротам, учащимся из малообеспеченных и многодетных семей.

Всего за два месяца действия ограничительных мер ставропольским школьникам направят более 110 тысяч наборов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за ограничительных мер, введенных на Ставрополье, в краевом центре закрыли парки. Жителей города интересует, когда же их двери вновь распахнутся перед гостями и ставропольцами.

По словам директора парков, только после снятия режима самоизоляции, будет принято такое решение. Называть точную дату, пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU