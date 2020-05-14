На Ставрополье школьники получат девять тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье около 56 тысяч школьников получат продовольственную помощь. Так, до 20 мая продуктовые наборы отправят детям-сиротам, учащимся из малообеспеченных и многодетных семей.
Всего за два месяца действия ограничительных мер ставропольским школьникам направят более 110 тысяч наборов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за ограничительных мер, введенных на Ставрополье, в краевом центре закрыли парки. Жителей города интересует, когда же их двери вновь распахнутся перед гостями и ставропольцами.
По словам директора парков, только после снятия режима самоизоляции, будет принято такое решение. Называть точную дату, пока рано.
ИСТОЧНИК KP.RU