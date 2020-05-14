В Москве отказались продлевать арест скандального юриста из Дагестана
Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста трем фигурантам уголовного дела. Мужчин, один из которых - адвокат Дагир Хасавов, обвиняют в принуждении к даче показаний. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно решению суда, апелляционная инстанция нашла нарушения в ходе рассмотрения ходатайства государственного обвинения - оно просило арестовать мужчин на полгода. Фигуранты пробудут под стражей до 22 мая. Документы переданы в Дорогомиловский районный суд Москвы. Куда отправить обвиняемых - решат 20 мая.
В уголовном деле Хасавова 12 томов. Перед тем, как отправить заключение в Генеральную прокуратуру, следователи исключили статью о воспрепятствовании правосудию (статья 294 УК РФ, до двух лет тюрьмы). Теперь мужчинам инкриминируют четвертую часть 309 статьи УК РФ ("принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой").
Раньше адвокат Хасавов представлял в суде интересы экс-вице-премьера Правительства Дагестана Раюдина Юсуфова. Сын бывшего чиновника - Вадим - дал показания против адвоката, но позже сказал, что не знает ничего о сговоре между фигурантами дела.
Свою вину он признал. Остальные - нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Угрозы и подкуп свидетелей: СК запросил арестовать адвоката высших чинов Дагестана
Дагиру Хасавову грозит до семи лет лишения свободы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU