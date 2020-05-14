В Москве отказались продлевать арест скандального юриста из Дагестана

14 Май 2020 2020-05-14T18:06:19+03:00

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Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста трем фигурантам уголовного дела. Мужчин, один из которых - адвокат Дагир Хасавов, обвиняют в принуждении к даче показаний. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению суда, апелляционная инстанция нашла нарушения в ходе рассмотрения ходатайства государственного обвинения - оно просило арестовать мужчин на полгода. Фигуранты пробудут под стражей до 22 мая. Документы переданы в Дорогомиловский районный суд Москвы. Куда отправить обвиняемых - решат 20 мая.

В уголовном деле Хасавова 12 томов. Перед тем, как отправить заключение в Генеральную прокуратуру, следователи исключили статью о воспрепятствовании правосудию (статья 294 УК РФ, до двух лет тюрьмы). Теперь мужчинам инкриминируют четвертую часть 309 статьи УК РФ ("принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой").

Раньше адвокат Хасавов представлял в суде интересы экс-вице-премьера Правительства Дагестана Раюдина Юсуфова. Сын бывшего чиновника - Вадим - дал показания против адвоката, но позже сказал, что не знает ничего о сговоре между фигурантами дела.

Свою вину он признал. Остальные - нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU