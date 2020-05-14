В Ставрополе накажут пару, справившую нужду во дворе церкви

14 Май 2020 2020-05-14T17:59:39+03:00

По словам автора поста, парень с девушкой рвали растения с клумб, распивали алкоголь и справляли нужду в беседке

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцев возмутило видео, опубликованное в сети. Этот случай произошел вчера, 13 мая. На кадрах видно, как молодая пара гуляет у Собора князя Владимира.

По словам автора поста, парень с девушкой рвали растения с клумб, распивали алкоголь и справляли нужду в беседке.

Ставропольцы пристыдили земляков. Они посоветовали автору видео передать эту запись в правоохранительные органы.

Вечером 14 мая в пресс-службе городского управления МВД по Ставрополью прокомментировали этот инцидент.

Выходки пьяной пары разозлили жителей Ставрополя.

По данному факту сотрудники отдела полиции №4 проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU