В Ставрополе накажут пару, справившую нужду во дворе церкви
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцев возмутило видео, опубликованное в сети. Этот случай произошел вчера, 13 мая. На кадрах видно, как молодая пара гуляет у Собора князя Владимира.
По словам автора поста, парень с девушкой рвали растения с клумб, распивали алкоголь и справляли нужду в беседке.
Ставропольцы пристыдили земляков. Они посоветовали автору видео передать эту запись в правоохранительные органы.
Вечером 14 мая в пресс-службе городского управления МВД по Ставрополью прокомментировали этот инцидент.
Выходки пьяной пары разозлили жителей Ставрополя.
По данному факту сотрудники отдела полиции №4 проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU