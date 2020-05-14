Автодилер в Минводах представит принципиально новый SKODA RAPID

14 Май 2020 2020-05-14T18:21:59+03:00

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Даже в условиях самоизоляции мы не можем не поделиться в вами важнейшим событием в жизни марки ŠKODA и отложить презентацию нового ŠKODA RAPID. Поэтому презентация принципиально нового ŠKODA RAPID состоится в уникальном диджитал-формате.

Каждый день с 16 по 23 мая в 12.00 на официальном сайте и в соцсетях ДЦ «СтрелаАвто» будут появляться видеоролики, раскрывающие характер и историю модели. Благодаря онлайн-формату поклонники марки и все те, кто заинтересовался новинкой, смогут получить полную информацию об автомобиле «из первых уст», не выходя из дома.

Как только официально разрешат открыть двери дилерского центра, у всех желающих появится возможность увидеть новый RAPID в живую, ведь первые экземпляры модели уже представлены в шоу-руме ДЦ «СтрелаАвто».

В видеороликах ведущий автожурналист Александр Коростелев расскажет о богатой истории модели RAPID, ее дизайне, технологиях и уникальных решениях Simply Clever. Отдельные обзоры будут посвящены вместительному багажнику и просторному салону, мультимедийной системе, широкой гамме двигателей и коробок передач, а также системам безопасности и высокотехнологичным системам помощи водителю.

- ŠKODA RAPID - один из самых востребованных на российском рынке автомобилей нашего бренда, - отмечает Ян Прохазка, руководитель марки ŠKODA в России. - Поэтому, несмотря ни на что, мы решили не откладывать знакомство наших клиентов и их семей с новым поколением этой знаковой и успешной модели. Мы разработали уникальный онлайн-формат презентации, который поможет узнать больше об этом ярком, стильном и современном автомобиле, оставаясь при этом дома.

Ждем вас с 16 по 23 мая в 12.00 в официальных аккаунтах ДЦ «СтрелаАвто» по ссылкам: https://www.instagram.com/skoda_minvody/ https://vk.com/skoda_strelaavto https://www.facebook.com/SkodaMinvody/

За более подробной информацией обращайтесь по телефону в г. Минеральные Воды (87922) 6-53-53.

ИСТОЧНИК KP.RU