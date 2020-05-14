«ЕвроХим» передал Невинномысску 20 тонн дезинфицирующих средств

14 Май 2020 2020-05-14T18:33:18+03:00

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20 тонн хлорсодержащих дезинфицирующих средств для обработки общественных пространств передал городу химиков «Невинномысский Азот» - завод, входящий в состав компании «ЕвроХим».

Дезинфектанты стали частью большого пакета помощи промышленной столице Ставрополья в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме этого, Невинномысск получил от принадлежащего Андрею Мельниченко холдинга 15 тысяч защитных масок, по тысяче пар перчаток и герметичных очков, по одной тысяче халатов и комбинезонов, а также дезинфицирующие средства для рук.

Просьба об оказании помощи поступила от главы Невинномысска Михаила Миненкова в оперативный штаб «ЕвроХима». Штаб, возглавляемый гендиректором холдинга Игорем Нечаевым, создан для координации действий предприятий компании в условиях коронавирусной инфекции и взаимодействия с органами власти.

Курирует штаб и работу «Волонтеров ЕвроХима» - добровольческих движений, созданных в регионах присутствия холдинга для помощи тем, кто из-за эпидемиологической обстановки оказался в сложной жизненной ситуации. Например, в Невинномысске волонтеры «ЕвроХима» откликнулись на призыв муниципалитета и вместе с другими добровольцами помогли доставить продуктовые наборы многодетным семьям и малоимущим. С такой инициативой выступил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, который дал старт акции «Доброе сердце».

Накануне Дня Победы волонтеры компании, объединив усилия с активистами Общероссийского народного фронта и заводской «первички» Росхимпрофсоюза, в рамках акции #МыВместе поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, работавших на «Невинномысском Азоте». Не остались в стороне и молодые специалисты предприятия: ребята размещают информационные материалы и проводят дезинфекцию контактных поверхностей в своих подъездах.

ИСТОЧНИК KP.RU