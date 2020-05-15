2020-05-15T08:21:41+03:00
Общество

На Ставрополье число зараженных коронавирусом выросло до 1308

За сутки умерло три человека
Ася АСРЯН
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В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляцииВ регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Ставрополья 15 мая сообщил, что три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошедшие сутки.

Всего в регионе зафиксировано 26 жертв. За сутки появилось еще 60 зараженных. Число зараженных выросло до 1308.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вСтаврополе открыли горячую линию для медиков по вопросам выплат.

Ответы на интересующиеся вопросы врачи могут получить по телефонам: 8(8652) 26-57-41, 8(8652) 26-54-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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