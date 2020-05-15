На Ставрополье число зараженных коронавирусом выросло до 1308
За сутки умерло три человека
В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Ставрополья 15 мая сообщил, что три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошедшие сутки.
Всего в регионе зафиксировано 26 жертв. За сутки появилось еще 60 зараженных. Число зараженных выросло до 1308.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вСтаврополе открыли горячую линию для медиков по вопросам выплат.
Ответы на интересующиеся вопросы врачи могут получить по телефонам: 8(8652) 26-57-41, 8(8652) 26-54-15.
ИСТОЧНИК KP.RU