Губернатор Ставрополья сообщил печальную новость

15 Май 2020 2020-05-15T09:00:04+03:00

За сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция»

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Глава Ставрополья 15 мая сообщил, что жителям региона еще немало надо сделать для того, чтобы победить коронавирус. Статистика неутешительная: за сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Таким образом, за все время умерли 26 жителей Ставрополья.

Владимир Владимиров добавил, что каждый может внести посильный вклад в то, чтобы выйти из сложной ситуации. Прежде всего, необходимо соблюдать меры предосторожности, пользоваться на улице и в общественных местах средствами противовирусной защиты.

Ранее сообщалось, что санатории Каминвод могут начать работу с 1 июня. Соответствующий вопрос сейчас прорабатывают власти Ставропольского края.

Глава региона уточнил, что в здравницах будут действовать противоэпидемические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU