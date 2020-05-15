На Ставрополье санатории могут начать работать в режиме обсервации
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что санатории Каминвод могут начать работу с 1 июня. Соответствующий вопрос сейчас прорабатывают власти края. Об этом 14 мая, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал в эфире федерального телеканала.
Глава региона уточнил, что в здравницах будут действовать противоэпидемические мероприятия.
Владимир Владимиров добавил, что в первый месяц работы санаториев нахождение там организуют в форме обсервации. То есть, отдыхающие будут проводить время на территории самого санатория.
Напомним, что губернатор Ставрополья 15 мая сообщил, что три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошедшие сутки.
Всего в регионе зафиксировано 26 жертв. За сутки появилось еще 60 зараженных. Число зараженных выросло до 1308.
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ИСТОЧНИК KP.RU