На Ставрополье выделят более 740 млн рублей на противопаводковые мероприятия
В мае-июне во многих районах Ставрополья отмечается угроза подтопления. Глава региона призвал усилить работу по противопаводковым мероприятиям.
В этом году на комплекс мер против разлива рек на Ставрополье выделили 747 миллионов рублей.
В региональном Минприроды сообщили, что краю удалось справиться с поставленной задачей на год раньше других регионов. В опасных зонах установлен ряд ограничений. Под запретом оказалось строительство, расширение домов и приусадебных участков.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что санатории Каминвод могут начать работу с 1 июня. Соответствующий вопрос сейчас прорабатывают власти края. Об этом 14 мая, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал в эфире федерального телеканала.
Глава региона уточнил, что в здравницах будут действовать противоэпидемические мероприятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье от коронавируса умерло 26 человек
Три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошедшие сутки (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU