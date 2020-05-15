2020-05-15T11:09:55+03:00
Общество

На Ставрополье выделят более 740 млн рублей на противопаводковые мероприятия

Глава региона призвал усилить работу по противопаводковым мероприятиям.
Ася АСРЯН
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В мае-июне во многих районах Ставрополья отмечается угроза подтопления. Глава региона призвал усилить работу по противопаводковым мероприятиям.

В этом году на комплекс мер против разлива рек на Ставрополье выделили 747 миллионов рублей.

В региональном Минприроды сообщили, что краю удалось справиться с поставленной задачей на год раньше других регионов. В опасных зонах установлен ряд ограничений. Под запретом оказалось строительство, расширение домов и приусадебных участков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что санатории Каминвод могут начать работу с 1 июня. Соответствующий вопрос сейчас прорабатывают власти края. Об этом 14 мая, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал в эфире федерального телеканала.

Глава региона уточнил, что в здравницах будут действовать противоэпидемические мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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