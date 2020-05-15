На Ставрополье около 5 тысяч жителей получают максимальный размер пособия по безработице

15 Май 2020 2020-05-15T11:16:24+03:00

Более 2 тысяч безработных получают также дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае на сегодняшний день максимальный размер пособия по безработице получают 4 996 человек.

В том числе, 2 184 жителя края, потерявших работу в период пандемии, получают дополнительную выплату на несовершеннолетних детей. Об этом сообщил глава Минтруда Ставрополья Иван Ульянченко.

«Нововведения касаются уволенных и признанных безработными с 1 марта 2020 года. Для них максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей.

Выплачиваться пособие в повышенном размере будет ежемесячно с апреля по июнь 2020 года. В этот же период одному из безработных родителей будет доплачиваться дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, что медработникам и водителям скорой помощи, работающим с больным, зараженными коронавирусом, полагаются дополнительные выплаты. После этого обращения в регионе появился ряд вопросов от медсестер и врачей. Теперь ответы на них можно получить, позвонив на телефоны горячей линии: 8(8652) 26-57-41, 8(8652) 26-54-15.

ИСТОЧНИК KP.RU