2020-05-14T15:51:34+03:00
Общество

В Ставрополе открыли горячую линию для медиков по вопросам выплат

Ответы на интересующиеся вопросы врачи могут получить по телефонам: 8(8652) 26-57-41, 8(8652) 26-54-15
Ася АСРЯН
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Напомним, что медработникам и водителям скорой помощи, работающим с больным, зараженными коронавирусом, полагаются дополнительные выплаты.

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После этого обращения в регионе появился ряд вопросов от медсестер и врачей. Теперь ответы на них можно получить, позвонив на телефоны горячей линии: 8(8652) 26-57-41, 8(8652) 26-54-15.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье следователи проверят факт нарушения прав сотрудников психоневрологического интерната. По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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