На Ставрополье следователи проверят факт нарушения прав сотрудников психоневрологического интерната
Следственный комитет России по Ставрополью начал проверку, распространенных в интернете сведений о нарушениях прав сотрудников и постояльцев психоневрологического интерната.
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По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что медики психоневрологического интерната со слезами на глазах рассказали, что 26 апреля учреждение закрыли на карантин из-за выявленных заражений коронавирусом.
Вечером 13 мая глава Новоселицкого района сообщил, что была организована перевозка всех постояльцев психоневрологического интерната в количестве 27 человек в медицинское учреждение поселка городского типа Солнечнодольск.
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6 человек персонала интерната остались на территории учреждения. В котором, была проведена полная дезинфекция здания и прилегающей территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU