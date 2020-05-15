На Ставрополье прогнозируется сильный дождь, гроза, град
По данным Гидрометцентра, 16 и 17 мая на Ставрополье прогнозируется сильный дождь, гроза, град. В некоторых районах региона разгуляется шквалистый ветер 20-23 метров в секунду.
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Спасатели регионального МЧС России рекомендуют всем принять меры личной безопасности. Ставропольцев просят без необходимости не выходить из дома.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Пятигорск вчера, 13 мая обрушился град. Местные жители сняли и опубликовали в пабликах видео сильного ливня. На кадрах видно, как льдинки засыпали городской асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU