На Ставрополье начали проверку после истории с «ожившей» в морге женщиной

15 Май 2020 2020-05-15T13:41:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Местные паблики распространяют информацию, полученную от сотрудницы медицинского учреждения. Суть в том, что, якобы одну из пациенток городской больницы Железноводска ошибочно увезли в морг.

А потом женщину вернули назад в реанимацию. Местные жители просили в соцсетях властей разобраться в этом жутком инциденте. Случай прокомментировал главный врач городской больницы Евгений Матвиенко.

Он сообщил, что информация, которую распространяют в пабликах, не соответствует действительности.

- В больнице была проведена проверка, которая не выявила нарушений в действиях медперсонала. Результаты проверки будут опубликованы в открытых источниках, - объяснил главврач.

Так, история с «ожившей» в морге женщиной оказалась фейком. Глава курорта Евгений Моисеев в этот же день обратился к руководству городской больницы с просьбой выяснить обстоятельства случая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске будут штрафовать за отсутствие защитных масок и перчаток.

Градоначальник обратил внимание местных жителей на то, что с 18 мая до 1 июля ношение маски является для каждого из нас обязательным. В том числе при выходе из квартиры, в подъезде, на улице, на транспорте, в магазинах.

- При нарушении- штраф до 30 тысяч рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Берегите себя и своих близких! Опасность реальна для каждого, - обратился градоначальник Евгений Моисеев к ставропольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU