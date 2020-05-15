2020-05-15T13:55:41+03:00
Общество

Facebook восстановил аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram

Фонду имени Кадырова удалось подтвердить права на профили с миллионами подписчиков
Антон ШАПОВАЛОВ
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Администрация Facebook вернул доступ к четырем аккаунтам, названным в честь Рамзана Кадырова. В том числе - ту страницу, через которую глава Чечни вел прямые эфиры. Оказалось, что профили принадлежат республиканскому общественному фонду имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Эту информацию подтвердил помощник руководителя региона Ахмед Дудаев. Он отметил, что аккаунты не принадлежат Кадырову. Их работа уже восстановлена: в первые часы появились новые публикации.

Напомним, во вторник Facebook удалил четыре страницы главы Чечни Рамзана Кадырова. Причиной блокировки стали санкции против политика. Кроме него, пострадали и другие чиновники: к примеру, спикер Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Тогда республиканская общественность возмутилась выходке администрации социальной сети. Сначала министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пошутил, что Кадырову наплевать на "политическое давление и угрозы". Чиновник прикрепил видео с гипотетической реакцией главы региона.

Реакция Кадырова на блокировку аккаунтов в Instagram (по версии министра).Видео: соцсети

Позже Ахмед Дудаев заявил, что аккаунты не принадлежат Кадырову, и потребовал их восстановить. Отмечается, что у лидера Чечни нет профиля в Instagram с 2018 года, когда его второй раз удалили по политическим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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