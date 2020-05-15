На Ставрополье расширили перечень организаций торговли, работающих во время коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T16:40:46+03:00

В Ставропольском крае продолжат работать магазины продовольственных товаров, продовольственные рынки, аптеки и ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье режим самоизоляции продлили до 24 мая включительно.

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А с 18 мая в регионе вводится обязательный масочный режим. Согласно постановлению Владимира Владимирова, в этот период разрешается работа объектов розничной торговли, осуществляющих продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием их доставки.

Также смогут работать магазины, реализующие непродовольственные товары, с площадью торгового зала до 350 м2, имеющие отдельный наружный (уличный) вход, при условии обеспечения одновременного нахождения в торговом зале не более 1 человека на 5 м2

В Ставропольском крае продолжат работать магазины продовольственных товаров, продовольственные рынки, аптеки и ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости (без ограничений по площади торгового зала).

При этом перечень товаров первой необходимости дополнен семенным и посадочным материалом.

Соответствующие нормы вступают в силу с 18 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU