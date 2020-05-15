В Пятигорске более 500 пенсионеров получили молочные проднаборы
Акция по выдаче помощи нуждающимся будет продолжена и в выходные дни
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Полезные молочные продукты производителя Ставропольского края доставлены 528 нуждающимся пожилым жителям Пятигорска.
16 мая малоимущим пенсионерам города-курорта передадут еще такое же количество молочных наборов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье работники новоселицкого интерната получат дополнительные выплаты
Ставропольцев призвали не поддаваться панике и проявить сочувствие к людям, которые нуждаются в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU