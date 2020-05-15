2020-05-15T17:10:07+03:00
Общество

В Пятигорске более 500 пенсионеров получили молочные проднаборы

Акция по выдаче помощи нуждающимся будет продолжена и в выходные дни
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полезные молочные продукты производителя Ставропольского края доставлены 528 нуждающимся пожилым жителям Пятигорска.

16 мая малоимущим пенсионерам города-курорта передадут еще такое же количество молочных наборов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье работники новоселицкого интерната получат дополнительные выплаты

Ставропольцев призвали не поддаваться панике и проявить сочувствие к людям, которые нуждаются в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске более 500 пенсионеров получили молочные проднаборы
В Ставрополе рассказали, какие магазины будут работать с 18 мая
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение
На Ставрополье работники новоселицкого интерната получат дополнительные выплаты
На Ставрополье расширили перечень организаций торговли, работающих во время коронавируса
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 24 мая
На Ставрополье МФЦ края начали принимать заявления о выплатах на детей
Facebook восстановил аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram
На Ставрополье начали проверку после истории с «ожившей» в морге женщиной
На Ставрополье водитель устроила перед полицией "театр на капоте"
Елена Малышева торопится в санаторий в Минеральных Водах
На Ставрополье собрали первый урожай клубники
На Ставрополье за сутки прибавилось 60 заболевших коронавирусом
На Ставрополье прогнозируется сильный дождь, гроза, град
На Ставрополье в селе отремонтируют самую «убитую» дорогу
На Ставрополье около 5 тысяч жителей получают максимальный размер пособия по безработице
На Ставрополье произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
В Ставрополе медикам из горбольницы №2 доплатили за работу с зараженными коронавирусом
На пост мэра Пятигорска претендуют три кандидата