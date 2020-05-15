2020-05-15T22:10:06+03:00
Общество

В КБР жителям разрешили прогулки, занятия спортом на воздухе и посещение парикмахерских

Также в республике откроются некоторые объекты розничной торговли
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава КБР Казбек Коков с 16 мая смягчил меры по самоизоляции, введенные в республике из-за коронавируса.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония

00:00
00:00

Согласно указу, с 16 мая разрешается работа салонов красоты. Разрешается открыть объекты розничной торговли, площадь торгового зала в которых не превышает 400 кв. м, и с ограничением количества одновременно находящихся в помещении людей.

Что касается местных жителей, то им разрешаются прогулки на улице группой не более двух человек либо совместно проживающих членов семьи.

Правда, запрещено посещение мест массового скопления людей. Также разрешаются занятия спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек на расстоянии не менее 5 м либо совместно проживающих членов семьи.

Напомним, что на Ставрополье режим самоизоляции продлили до 24 мая. Об этом 15 мая сообщил глава региона Владимир Владимиров. А с 18 мая в крае вводится обязательный масочный режим. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Мэр Железноводска сообщил о смерти второго горожанина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье расширили перечень организаций торговли, работающих во время коронавируса

В Ставропольском крае продолжат работать магазины продовольственных товаров, продовольственные рынки, аптеки и ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ингушетии во время самоизоляции прошли массовые похороны
В КБР жителям разрешили прогулки, занятия спортом на воздухе и посещение парикмахерских
На Ставрополье продолжается выдача льготных ипотечных кредитов для жителей сёл
В Железноводске скончался второй пациент с коронавирусом
На Ставрополье провели больше 50 тысяч тестов на Covid-19
В Пятигорске власти расторгли контракт по «Поляне Песен»
Заработок главы Северной Осетии вырос почти до 40 млн рублей
В Пятигорске более 500 пенсионеров получили молочные проднаборы
На Ставрополье разрешили открыться магазинам одежды и семян
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение
На Ставрополье работники новоселицкого интерната получат дополнительные выплаты
На Ставрополье расширили перечень организаций торговли, работающих во время коронавируса
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 24 мая
На Ставрополье МФЦ края начали принимать заявления о выплатах на детей
Facebook восстановил аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram
На Ставрополье начали проверку после истории с «ожившей» в морге женщиной
На Ставрополье водитель устроила перед полицией "театр на капоте"
Елена Малышева торопится в санаторий в Минеральных Водах
На Ставрополье собрали первый урожай клубники
На Ставрополье за сутки прибавилось 60 заболевших коронавирусом
На Ставрополье прогнозируется сильный дождь, гроза, град
На Ставрополье в селе отремонтируют самую «убитую» дорогу
На Ставрополье около 5 тысяч жителей получают максимальный размер пособия по безработице
На Ставрополье произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
В Ставрополе медикам из горбольницы №2 доплатили за работу с зараженными коронавирусом
На пост мэра Пятигорска претендуют три кандидата