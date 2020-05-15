В КБР жителям разрешили прогулки, занятия спортом на воздухе и посещение парикмахерских

15 Май 2020 2020-05-15T22:10:06+03:00

Также в республике откроются некоторые объекты розничной торговли

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Глава КБР Казбек Коков с 16 мая смягчил меры по самоизоляции, введенные в республике из-за коронавируса.

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Согласно указу, с 16 мая разрешается работа салонов красоты. Разрешается открыть объекты розничной торговли, площадь торгового зала в которых не превышает 400 кв. м, и с ограничением количества одновременно находящихся в помещении людей.

Что касается местных жителей, то им разрешаются прогулки на улице группой не более двух человек либо совместно проживающих членов семьи.

Правда, запрещено посещение мест массового скопления людей. Также разрешаются занятия спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек на расстоянии не менее 5 м либо совместно проживающих членов семьи.

Напомним, что на Ставрополье режим самоизоляции продлили до 24 мая. Об этом 15 мая сообщил глава региона Владимир Владимиров. А с 18 мая в крае вводится обязательный масочный режим. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Мэр Железноводска сообщил о смерти второго горожанина.

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ИСТОЧНИК KP.RU