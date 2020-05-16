Благодарный Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова в трудный момент

16 Май 2020 2020-05-16T19:49:48+03:00

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Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову добром на добро. Американец показал, что высоко ценит благородный поступок дагестанского бойца и, в свою очередь, поддержал его в трудный момент. Неожиданно трогательный для мастера оскорблений и треш-тока пост опубликован в Instagram.

Фергюсон опубликовал скриншот поста Нурмагомедова, в котором Хабиб поддерживает его после сенсационного поражения от Джастина Гэтжи. Дагестанец пожелал счастья семье Тони, написав: «твой сын, когда вырастет, обязательно будет гордиться своим отцом».

И вечно ругающийся Тони, первым кричавший, что Хабиб недостоин чемпионского пояса, поступил по-мужски. В трудный момент отплатив добром на добро.

tonyfergusonxt "Respect" You Still Owe Me 20 Pushups. Glad Your Pops Is Doing Better! I ll See You Soon Kid, Keep Training For The Real Finale. -Champ -CSO- khabib_nurmagomedov

— Огромное тебе уважение. Хоть ты мне и должен ещё 20 отжиманий. Но я очень рад, что твой папа чувствует себя лучше. Скоро увидимся, парень. Продолжай тренироваться. Готовься к настоящему финалу. Чемпион. Хабиб Нурмагомедов, — написал Фергюсон.

Напомним, что титульный бой за пояс чемпиона UFC в лёгком весе сорвался из-за пандемии коронавируса. Из-за ошибок главы промоушена Дэйны Уайта Нурмагомедов был вынужден вернуться в Россию. А через несколько дней границы страны были закрыты.

Поэтому UFC 249 состоялся без Хабиба. Его заменил Джастин Гэтжи, который в главном бою вечера смог одержать верх над Фергюсоном. Теперь именно Гэтжи сразиться с Нурмагомедовым за титул после окончания пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU