На Ставрополье за сутки скончались еще двое пациентов с коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T08:18:54+03:00

За день число фактов заболевания увеличилось на 65

Изменить размер текста: A A

Утром 18 мая губернатор Ставропольского края сообщил, что за сутки скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

За все время в регионе коронавирусом заразились 1530 человек.

За сутки диагноз подтвердили еще у 65 ставропольцев. Всего умерших в регионе - 28 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU