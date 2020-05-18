На Ставрополье за сутки скончались еще двое пациентов с коронавирусом
За день число фактов заболевания увеличилось на 65
В регионе начался обязательный масочный режимФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром 18 мая губернатор Ставропольского края сообщил, что за сутки скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.
За все время в регионе коронавирусом заразились 1530 человек.
За сутки диагноз подтвердили еще у 65 ставропольцев. Всего умерших в регионе - 28 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU