2020-05-18T09:46:51+03:00
Общество

В Ставрополе больница печатает многофункциональные маски на 3D-принтере

В регионе с 18 мая введен обязательный масочный режим
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба управления по информполитике аппарата правительства регионаФото: пресс-служба управления по информполитике аппарата правительства региона
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В Ставрополе медики освоили печать качественных многоразовых масок на 3D-принтере. Цифровые технологии теперь применяют в краевой клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике аппарата правительства региона.

Новые многофункциональные маски позволяют полностью закрывать лицо, исключая возможность попадания инфекции на слизистую оболочку глаз, носа и рта.

Специалисты больницы разработали новую программу для 3D-принтера, которая позволяет печатать в кратчайшие сроки большое количество медицинских масок.

Напоминаем, что с 18 мая в крае введен обязательный масочный режим. До этой даты всем, кто выходил на улицу, посещал общественные места было рекомендовано носить лицевые защитные маски. А теперь эта процедура станет обязательной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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