В Ставрополе больница печатает многофункциональные маски на 3D-принтере
В Ставрополе медики освоили печать качественных многоразовых масок на 3D-принтере. Цифровые технологии теперь применяют в краевой клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике аппарата правительства региона.
Новые многофункциональные маски позволяют полностью закрывать лицо, исключая возможность попадания инфекции на слизистую оболочку глаз, носа и рта.
Специалисты больницы разработали новую программу для 3D-принтера, которая позволяет печатать в кратчайшие сроки большое количество медицинских масок.
Напоминаем, что с 18 мая в крае введен обязательный масочный режим. До этой даты всем, кто выходил на улицу, посещал общественные места было рекомендовано носить лицевые защитные маски. А теперь эта процедура станет обязательной.
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ИСТОЧНИК KP.RU