2020-05-18T10:01:02+03:00
Общество

На Ставрополье растет число умерших от коронавируса

В регионе начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Ася АСРЯН
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В регионе введен обязательный масочный режимВ регионе введен обязательный масочный режимФото: Александр АБРАМОВ
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Эта неделя началась с печальных новостей. На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, 18 мая губернатор Владимир Владимиров сообщил, что за сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом.

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Глава края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Так, число умерших от коронавирусной инфекции на Ставрополье достигло 28. Кстати, за прошедшие сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 65 ставропольцев. Всего зараженных – 1530 человек.

Напоминаем, что с 18 мая в крае введен обязательный масочный режим. До этой даты всем, кто выходил на улицу, посещал общественные места было рекомендовано носить лицевые защитные маски. А теперь эта процедура станет обязательной.

В Железноводске с 18 мая будут организованы рейды по выявлению нарушителей масочного режима, в магазинах, парикмахерских и общественном транспорте не будут обслуживать людей без масок.

Мэр Железноводска сообщил о смерти второго горожанина.

В администрации города-курорта сообщили, что будут штрафовать за отсутствие защитных масок и перчаток.

- Прошу обратить внимание, что с 18 мая до 1 июля ношение маски является для каждого из нас обязательным, в том числе при выходе из квартиры, в подъезде, на улице, на транспорте, в магазинах. При нарушении- штраф до 30 тысяч рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Берегите себя и своих близких! Опасность реальна для каждого, - обратился градоначальник Евгений Моисеев к местным жителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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