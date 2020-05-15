Штраф за отсутствие маски в Ставрополе во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

Штраф за отсутствие маски в Ставрополе во время коронавируса: в регионе введут масочный режим. Об этом заявил 10 мая губернатор Ставрополья.

Начало этого режима 18 мая 2020 года. До этой даты всем, кто выходил на улицу, посещал общественные места было рекомендовано носить лицевые защитные маски. А теперь эта процедура станет обязательной.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

В Железноводске с 18 мая будут организованы рейды по выявлению нарушителей масочного режима, в магазинах, парикмахерских и общественном транспорте не будут обслуживать людей без масок.

В администрации города-курорта сообщили, что будут штрафовать за отсутствие защитных масок и перчаток.

- Прошу обратить внимание, что с 18 мая до 1 июля ношение маски является для каждого из нас обязательным, в том числе при выходе из квартиры, в подъезде, на улице, на транспорте, в магазинах. При нарушении- штраф до 30 тысяч рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Берегите себя и своих близких! Опасность реальна для каждого, - обратился градоначальник Евгений Моисеев к местным жителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье введут масочный режим

Губернатор региона напомнил, что в крае действует режим самоизоляции (подробнее)