2020-05-18T09:59:36+03:00
Общество

В Ставрополе создали штаб по мониторингу экономической ситуации

Его задача - выявлять проблемы малого и среднего бизнеса
Ася АСРЯН
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В Ставрополе сформировали специальный штаб для оценки состояния экономики города и своевременной её поддержки в условиях коронавируса. Его задача - выявлять проблемы малого и среднего бизнеса.

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А также защищать ставропольцев от необоснованного завышения цен на товары первой необходимости.

Напомним, что эта неделя началась с печальных новостей.

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, 18 мая губернатор Владимир Владимиров сообщил, что за сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом. Глава края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Так, число умерших от коронавирусной инфекции на Ставрополье достигло 28. Кстати, за прошедшие сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 65 ставропольцев. Всего зараженных – 1530 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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