В Ставрополе создали штаб по мониторингу экономической ситуации
В Ставрополе сформировали специальный штаб для оценки состояния экономики города и своевременной её поддержки в условиях коронавируса. Его задача - выявлять проблемы малого и среднего бизнеса.
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А также защищать ставропольцев от необоснованного завышения цен на товары первой необходимости.
Напомним, что эта неделя началась с печальных новостей.
На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, 18 мая губернатор Владимир Владимиров сообщил, что за сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом. Глава края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
Так, число умерших от коронавирусной инфекции на Ставрополье достигло 28. Кстати, за прошедшие сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 65 ставропольцев. Всего зараженных – 1530 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU