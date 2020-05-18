2020-05-18T10:28:11+03:00
Общество

На Ставрополье более 10 тысяч предпринимателей подали заявления на субсидии

Направить заявление можно через личный кабинет ИП, ЮЛ, по ТКС, через сервис «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства» на стартовой странице сайта ФНС России www.nalog.ru
Ася АСРЯН
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С 1 мая организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий из расчета 12130 рублей (МРОТ) на одного работника. С 1 мая до 1 июня 2020 года – за апрель; с 1 июня до 1 июля 2020 года – за май.

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Направить заявление можно через личный кабинет ИП, ЮЛ, по ТКС, через сервис «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства» на стартовой странице сайта ФНС России www.nalog.ru.

Так, в налоговые органы края уже поступило 10654 заявления от предпринимателей на предоставление субсидий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе сформировали специальный штаб для оценки состояния экономики города и своевременной её поддержки в условиях коронавируса. Его задача - выявлять проблемы малого и среднего бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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