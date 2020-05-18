На Ставрополье более 10 тысяч предпринимателей подали заявления на субсидии
С 1 мая организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий из расчета 12130 рублей (МРОТ) на одного работника. С 1 мая до 1 июня 2020 года – за апрель; с 1 июня до 1 июля 2020 года – за май.
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Направить заявление можно через личный кабинет ИП, ЮЛ, по ТКС, через сервис «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства» на стартовой странице сайта ФНС России www.nalog.ru.
Так, в налоговые органы края уже поступило 10654 заявления от предпринимателей на предоставление субсидий.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе сформировали специальный штаб для оценки состояния экономики города и своевременной её поддержки в условиях коронавируса. Его задача - выявлять проблемы малого и среднего бизнеса.
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ИСТОЧНИК KP.RU