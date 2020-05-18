На Ставрополье 18 мая ожидаются дожди с грозами
В некоторых районах Ставрополья 18 мая прогнозируют кратковременные дожди с грозами. При этом местами по региону сохраняется засуха и высокая пожароопасность.
По данным ставропольского Гидрометцентра, днём 18 мая потеплеет до 20-21 градуса. Однако, местами возможны осадки с грозой.
Порывы ветра при этом могут достигать 15-19 метров в секунду.
Напомним, что с 18 мая на территории региона введен обязательный масочный режим. Губернатор Ставрополья обратился к землякам с просьбой соблюдать профилактические меры.
За нарушение режима грозит штраф. Сегодня во всех районах региона пройдут рейды. В частности, его проведут в Железноводске. Нарушителям может грозить штраф до 30 тысяч рублей.
Губернатор призвал ставропольцев соблюдать масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU