2020-05-18T12:33:11+03:00
Общество

В Ставрополе общественный транспорт работает в режиме повышенной готовности

Контролировать соблюдение правил будут и руководители перевозчиков, и краевой Миндор. От перевозчиков и пассажиров требуется добросовестное исполнение рекомендаций.
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, 12 мая на Ставрополье возобновили работу междугородние маршрутки. В краевом центре рассказали, что необходимо помнить пассажирам и кто контролирует соблюдение правил работы перевозчиков.

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С 18 мая в крае вводится масочный режим. С этого времени пассажирам нужно использовать маски и перчатки. Также на каждом маршруте должна быть организована дезинфекция транспортных средств.

Контролировать соблюдение правил будут и руководители перевозчиков, и краевой Миндор. От перевозчиков и пассажиров требуется добросовестное исполнение рекомендаций.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 18 мая в регионе введен обязательный масочный режим.

- Пока нет вакцины, использование индивидуальных средств защиты, скорее всего, останется основным средством сдерживания распространения болезни, условием постепенного возвращения к нормальной жизни, - обратился губернатор в ставропольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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