2020-05-18T12:00:45+03:00
Общество

На Ставрополье медикам за работу с зараженными коронавирусом выплатили 150 миллионов рублей

Губернатор края держит ситуацию с выплатами на личном контроле
Ася АСРЯН
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На Ставрополье врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом, уже выплатили 150 миллионов рублей.

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Сообщается, что средства переведены. В данный момент нет остатков денег на эти цели на счетах лечебных организаций. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров держит ситуацию с выплатами на личном контроле.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава края призвал ставропольцев соблюдать обязательный масочный режим. Напомним, что он введен на Ставрополье с 18 мая и продлится до 1 июля.

- Пока нет вакцины, использование индивидуальных средств защиты, скорее всего, останется основным средством сдерживания распространения болезни, условием постепенного возвращения к нормальной жизни, - обратился губернатор в ставропольцам.

Губернатор призвал ставропольцев соблюдать масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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