В Ставрополе начался масочный режим

18 Май 2020 2020-05-18T12:46:08+03:00

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Сегодня, 18 мая, на Ставрополье начинает действовать обязательный масочный режим. Защитную лицевую маску необходимо носить на улице, в транспорте, общественных местах. Это мера предосторожности, которой пренебрегать нельзя.

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- Мы пошли на то, чтобы снять ограничения для работы многих предприятий, общественного транспорта. В силу этого на улицах становится больше людей, больше движения. Нельзя допустить, чтобы эта ситуация, как говорится, сыграла вирусу на руку. Чтобы пришлось вновь усиливать ограничительные меры, - обратился глава Ставрополья к землякам.

По его словам, пока нет вакцины, использование индивидуальных средств защиты, скорее всего, останется основным средством сдерживания распространения болезни.

Напомним, что на Ставрополье за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 65 человек. Еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. За все время в регионе коронавирусом заразились 1530 человек.

Губернатор призвал ставропольцев соблюдать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU