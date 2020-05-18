Появились снимки упавшего на многоэтажку строительного крана в Ставрополе

18 Май 2020 2020-05-18T13:50:01+03:00

Как сообщил Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов, в происшествии пострадал один человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе при осмотре технического этажа многоквартирного дома на улице Краснофлотская, 88 корпус 1, произошло падение стрелы строительного крана.

Инцидент произошел утром 18 мая. Об этом рассказал Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

Что касается многоквартирного дома на Краснофлотской, то там выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, что один из мужчин пострадал в этом происшествии. Выяснилось, что ставрополец находился в люльке крана. При падении кран зацепил соседнее здание.

На месте происшествия работают все экстренные службы городаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что касается многоквартирного дома на Краснофлотской, то там выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая труба.

При падении кран зацепил соседнее здание. В доме выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая трубаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До сих пор более 240 квартир остаются без газоснабжения. Также пострадали два припаркованных автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU