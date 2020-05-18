2020-05-18T13:50:01+03:00
Общество

Появились снимки упавшего на многоэтажку строительного крана в Ставрополе

Фотокорреспондент «КП-Северный Кавказ» побывал на месте происшествия
Ася АСРЯН
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Как сообщил Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов, в происшествии пострадал один человекКак сообщил Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов, в происшествии пострадал один человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе при осмотре технического этажа многоквартирного дома на улице Краснофлотская, 88 корпус 1, произошло падение стрелы строительного крана.

Инцидент произошел утром 18 мая. Об этом рассказал Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

Что касается многоквартирного дома на Краснофлотской, то там выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что касается многоквартирного дома на Краснофлотской, то там выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, что один из мужчин пострадал в этом происшествии. Выяснилось, что ставрополец находился в люльке крана. При падении кран зацепил соседнее здание.

На месте происшествия работают все экстренные службы города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На месте происшествия работают все экстренные службы городаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что касается многоквартирного дома на Краснофлотской, то там выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая труба.

При падении кран зацепил соседнее здание. В доме выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая труба Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При падении кран зацепил соседнее здание. В доме выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая трубаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До сих пор более 240 квартир остаются без газоснабжения. Также пострадали два припаркованных автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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