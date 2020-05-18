2020-05-18T15:14:29+03:00
Общество

На Ставрополье открыли антикоррупционную горячую линию

Медработники региона, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом, могут получить ответы на вопросы по выплатам
Ася АСРЯН
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На Ставрополье открыли горячую линию для разъяснения медработникам вопросов по выплатам при оказании помощи пациентам, зараженным коронавирусом.

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Телефоны: 8(8652) 26-57-41, 8(8652) 26-54-15, 8-903-408-20-38. Медработники могут также направить обращение через официальный сайт министерства в разделе «Общественная приемная» http://www.mz26.ru/feedback/mail/ или по электронной почте министерства info@mz26.ru.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что поступило тревожное сообщение из Степновской районной больницы.

Сотрудники скорой помощи пожаловались на то, что не получили объявленные президентом России выплаты за работу с коронавирусными больными. Об этом 18 мая сообщил губернатор региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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