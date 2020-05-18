На Ставрополье в курортном парке снесли незаконный магазин
В Курортном парке Железноводска под контролем судебных приставов снесли незаконно построенный павильон. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.
Ранее администрация города-курорта обратилась в суд, который признал действия по возведению здания незаконными и обязал бизнесмена демонтировать объект.
Приставы возбудили исполнительное производство и сообщили владельцу о последствиях неисполнения решения суда. Но, «по классике жанра» бизнесмен не спешил исправлять нарушения.
Тогда мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований. Как сообщают в пресс-службе регионального ФССП, после того, как и пятый штраф не повлиял на исполнение решения суда, работники Службы обратились к администрации с предложением о принудительном сносе незаконного строения.
Магазин в Курортном парке снесли за счёт городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU