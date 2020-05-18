2020-05-18T16:13:51+03:00
Общество

На Ставрополье пожаловавшиеся на невыплату надбавок медики, получили деньги

По поручению губернатора краевой Минздрав провел оперативное расследование
Ася АСРЯН
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Губернатор Ставрополья сообщил, что сегодня удалось оперативно разобраться в ситуации со Степновской райооной больнице. Медики пожаловались накануне, что им до сих пор не выплатили обещанные надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

По поручению губернатора краевой Минздрав провел оперативное расследование. Самое главное: все положенные по закону выплаты сотрудникам осуществлены.

Но были вопросы у коллектива о том, как и кому должны начисляться надбавки.

О выплатах врачам в Степновском районе.

- Можно понять чувства тех, кто трудится в этой же больнице, но находился в отпуске, в отгулах и поэтому не работал с больными. Но - регламент выплат есть, он четко расписан. И нарушить его администрация учреждения не имеет права, иначе ответит перед законом. Всё это надо было своевременно объяснить людям, - считает Владимир Владимиров.

Глава региона обратился к медработникам с просьбой сообщать ему лично, если, они считают, что их права в чём-то нарушены.

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Губернатор Владимир Владимиров лично разбирается в этой ситуации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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