2020-05-18T16:51:15+03:00
Общество

На Ставрополье внедряют интеллектуальную диагностику лёгких

Специальные программы теперь позволяют врачам больницы понять, на что следует обратить внимание при исследованиях легких
Ася АСРЯН
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В Ставропольской краевой клинической больнице начали применять интеллектуальную диагностику лёгких.

Специальные программы теперь позволяют врачам больницы понять, на что следует обратить внимание при исследованиях легких, выполненных не только на собственном оборудовании, но в других больницах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья сообщил, что сегодня удалось оперативно разобраться в ситуации со Степновской районной больнице.

Медики пожаловались накануне, что им до сих пор не выплатили обещанные надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. По поручению губернатор краевой Минздрав провел оперативное расследование. Самое главное: все положенные по закону выплаты сотрудникам осуществлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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