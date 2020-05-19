На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 70 человек

19 Май 2020 2020-05-19T10:07:55+03:00

Еще трое пациентов с подтвержденным диагнозом скончались

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошедшие сутки в крае скончались три человека с коронавирусом. Всего число умерших -31.

Масочный режим, медики без доплат и спасение урожая: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Число зараженных в регионе достигло 1600. А за прошедшие сутки диагнох подтвердился еще у 70 ставропольцев. Об этом утром 19 мая сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, на данный момент в тяжелом состоянии находятся 37 человек.

Напомним, что в регионе введен масочный режим. После введения обязательного масочного режима на Ставрополье правительство края выпустило постановление, в котором прописано, кто сможет получить защитные маски за счёт бюджета.

Согласно тексту постановления, маски могут получить чиновники всех уровней, все подведомственные власти организации (например МВД, МЧС), а также казаки и волонтёры. Отвечать за распределение средств индивидуальной защиты будет министерство имущественных отношений Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU