На Ставрополье мужчина убил друга и попытался выдать это за суицид

19 Май 2020 2020-05-19T11:23:32+03:00

Причиной трагедии стала дама сердца, которую они не смогли поделить

Изменить размер текста: A A

Вопиющий случай произошел 22 июля 2019 года в селе Владимировка Левокумского района. Там между 31-летним местный житель Сергей Дудаш выпивал со своим знакомым. Между ними завязался скандал.

Масочный режим, медики без доплат и спасение урожая: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Причина – собутыльник Дудаша попытался помириться с его бывшей сожительницей. По версии следствия, ранее он состоял с ней в отношениях. Злоумышленнику эта идея не понравилась.

Он дарил кухонным ножом в живот потерпевшего. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте. Испугавшись ответственности, Дудаш вложил нож в руку убитого им приятеля, имитируя суицид, и позвонил в скорую помощь.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Дудашу суд назначил 9 лет исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 70 человек

Еще трое пациентов с подтвержденным диагнозом скончались (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU