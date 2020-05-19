2020-05-19T11:23:32+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина убил друга и попытался выдать это за суицид

Причиной трагедии стала дама сердца, которую они не смогли поделить
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Вопиющий случай произошел 22 июля 2019 года в селе Владимировка Левокумского района. Там между 31-летним местный житель Сергей Дудаш выпивал со своим знакомым. Между ними завязался скандал.

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Причина – собутыльник Дудаша попытался помириться с его бывшей сожительницей. По версии следствия, ранее он состоял с ней в отношениях. Злоумышленнику эта идея не понравилась.

Он дарил кухонным ножом в живот потерпевшего. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте. Испугавшись ответственности, Дудаш вложил нож в руку убитого им приятеля, имитируя суицид, и позвонил в скорую помощь.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Дудашу суд назначил 9 лет исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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