На Ставрополье в ДТП по вине пьяного водителя пострадали три человека

19 Май 2020 2020-05-19T11:22:27+03:00

Житель Предгорного района отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения

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Авария произошла 17 мая, около 20:00, на автодороге «Кисловодск – Карачаевск». Водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». После чего «Гранта» перевернулась.

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В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки, а также пассажир «Фольксваген» получили травмы.

При госпитализации водитель «Гранты», 36-летний житель Предгорного района, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ему грозит лишение права управления и штраф. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU