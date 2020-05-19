2020-05-19T11:22:27+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП по вине пьяного водителя пострадали три человека

Житель Предгорного района отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Авария произошла 17 мая, около 20:00, на автодороге «КисловодскКарачаевск». Водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». После чего «Гранта» перевернулась.

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В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки, а также пассажир «Фольксваген» получили травмы.

При госпитализации водитель «Гранты», 36-летний житель Предгорного района, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ему грозит лишение права управления и штраф. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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