На Ставрополье выявили непродоволственные магазины, нарушавшие режим самоизоляции

19 Май 2020 2020-05-19T11:21:57+03:00

Некоторые магазины начали торговлю, несмотря на то, что открытие непродовольственных магазинов площадью до 350 квадратных метров в крае отложено

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В Кисловодске прошли рейды по выполнению решений регионального координационного совета среди торговых предприятий малого бизнеса.

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Так, специалисты управления по торговле, общественному питанию и сервису администрации курорта прошлись по непродовольственным магазинам города.

Выяснилось, что не все соблюдают режим обязательной самоизоляции в регионе.

Некоторые магазины начали торговлю, несмотря на то, что открытие непродовольственных магазинов площадью до 350 квадратных метров в крае отложено.

Напоминаем, что на Ставрополье решено отложить открытие непродовольственных магазинов. Речь идёт о площадках, не превышающих 350 квадратных метров, которым планировалось разрешить работу с 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU