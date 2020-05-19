На Ставрополье выявили непродоволственные магазины, нарушавшие режим самоизоляции
В Кисловодске прошли рейды по выполнению решений регионального координационного совета среди торговых предприятий малого бизнеса.
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Так, специалисты управления по торговле, общественному питанию и сервису администрации курорта прошлись по непродовольственным магазинам города.
Выяснилось, что не все соблюдают режим обязательной самоизоляции в регионе.
Некоторые магазины начали торговлю, несмотря на то, что открытие непродовольственных магазинов площадью до 350 квадратных метров в крае отложено.
Напоминаем, что на Ставрополье решено отложить открытие непродовольственных магазинов. Речь идёт о площадках, не превышающих 350 квадратных метров, которым планировалось разрешить работу с 18 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU