2020-05-19T11:21:57+03:00
Общество

На Ставрополье выявили непродоволственные магазины, нарушавшие режим самоизоляции

Некоторые магазины начали торговлю, несмотря на то, что открытие непродовольственных магазинов площадью до 350 квадратных метров в крае отложено
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кисловодске прошли рейды по выполнению решений регионального координационного совета среди торговых предприятий малого бизнеса.

Масочный режим, медики без доплат и спасение урожая: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Так, специалисты управления по торговле, общественному питанию и сервису администрации курорта прошлись по непродовольственным магазинам города.

Выяснилось, что не все соблюдают режим обязательной самоизоляции в регионе.

Некоторые магазины начали торговлю, несмотря на то, что открытие непродовольственных магазинов площадью до 350 квадратных метров в крае отложено.

Напоминаем, что на Ставрополье решено отложить открытие непродовольственных магазинов. Речь идёт о площадках, не превышающих 350 квадратных метров, которым планировалось разрешить работу с 18 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 70 человек

Еще трое пациентов с подтвержденным диагнозом скончались (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье почти пять тысяч человек находятся под медицинским наблюдением
На Ставрополье раздали 259 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье увеличили производство мясных вкусностей
На Ставрополье за 40 миллионов рублей вызовут искусственный дождь
На Ставрополье пропал мужчина с татуировками в виде икон
В Пятигорске восстановят старинную трамвайную линию
На Ставрополье выявили непродоволственные магазины, нарушавшие режим самоизоляции
На Ставрополье в ДТП по вине пьяного водителя пострадали три человека
В Пятигорске водителя доставили с травмами после опрокидывания
В Ставрополе в многоэтажке после падения крана восстановили газоснабжение
На Ставрополье мужчина убил друга и попытался выдать это за суицид
На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 1600
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 70 человек
На Ставрополье скончались еще три пациента с коронавирусом
«20 родственников лежали в реанимации, многие умерли»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о коронавирусе в Дагестане