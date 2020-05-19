2020-05-19T11:21:27+03:00
Общество

На Ставрополье пропал мужчина с татуировками в виде икон

В день исчезновения был одет в куртку, чёрную футболку, серые трико с полосками по бокам и галоши
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю
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На Ставрополье правоохранители просят помочь в поисках пропавшего местного жителя.

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Ставрополец Берёзка Михаил Викторович 1967 года рождения 19 февраля 2020 года ушёл с молочной фермы, которая находится на окраине Новоалександровска — на улице Будённого. После этого его никто не видел.

По факту исчезновения жителя Новоалександровского округа возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

Приметы пропавшего: на вид около 50 лет, по телосложению - худощавый, рост- 155 сантиметров.

На груди у мужчины вытатуированы иконы. В день исчезновения он был одет в куртку, чёрную футболку, серые трико с полосками по бокам и галоши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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