2020-05-19T11:51:51+03:00
Общество

На Ставрополье за 40 миллионов рублей вызовут искусственный дождь

Это позволит увеличить слой осадков на 10-30 %
Ася АСРЯН
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Ставропольский край обратился в Центральную аэрологическую обсерваторию в Москве. Это учреждение специализируется на формировании искусственных осадковСтавропольский край обратился в Центральную аэрологическую обсерваторию в Москве. Это учреждение специализируется на формировании искусственных осадковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за засухи на Ставрополье пострадали несколько районов. Чтобы не потерять посадки озимых, в мае над полями края с помощью авиации вызовут искусственные дожди.

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Ставропольский край обратился в Центральную аэрологическую обсерваторию в Москве. Это учреждение специализируется на формировании искусственных осадков.

Так, скоро самолеты пролетят над ставропольскими полями с критически низким уровнем влаги и засеют облака льдообразующими реагентами.

Сообщается, что из регионального бюджета на эти цели выделили около 40 миллионов рублей. Это позволит увеличить слой осадков на 10-30 %.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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