19 Май 2020 2020-05-19T15:12:15+03:00

Все расходы по содержанию и медицинскому наблюдению постояльцев власти берут на себя

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На Ставрополье заработают обсерваторы для приезжающих из-за рубежа, и тех, кто оказался в крае по работе из других регионов без возможности соблюдать обязательный двухнедельный режим самоизоляции на дому.

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Все расходы по содержанию и медицинскому наблюдению постояльцев власти берут на себя. Контроль за организацией работы обсерваторов возлагается на управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье почти пять тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. Всего в тяжелом состоянии - 37 человек, 112 больных - в состоянии средней степени тяжести. За прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончались еще трое пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU