Минздрав Ставрополья отрабатывает все вопросы по выплатам медработникам
Министерство здравоохранения Ставрополья отрабатывает все вопросы, возникающие у медработников в связи с выплатами за помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Для этого в регионе работает горячая линия: +7 9034082038.
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на выплаты медработникам, работающим с коронавирусными пациентами, направлено более 150 млн рублей.
Всем медицинским организациям, подавшим заявки на финансирование этих выплат, средства перечислены в полном объеме. Все выделенные на эти цели средства полностью доведены до медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU