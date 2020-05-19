Минздрав Ставрополья отрабатывает все вопросы по выплатам медработникам

19 Май 2020 2020-05-19T16:53:23+03:00

Всем медицинским организациям, подавшим заявки на финансирование этих выплат, средства перечислены в полном объеме Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Ставрополья отрабатывает все вопросы, возникающие у медработников в связи с выплатами за помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Для этого в регионе работает горячая линия: +7 9034082038.

Новые жертвы COVID-19, критическая ситуация в Дагестане и прогноз по самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на выплаты медработникам, работающим с коронавирусными пациентами, направлено более 150 млн рублей.

Всем медицинским организациям, подавшим заявки на финансирование этих выплат, средства перечислены в полном объеме. Все выделенные на эти цели средства полностью доведены до медиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье скончались еще три пациента с коронавирусом

Всего умерших в регионе уже 31 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU