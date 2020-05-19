Санатории могут открыться в июле

19 Май 2020 2020-05-19T17:19:51+03:00

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Совещание с руководителями санаториев провел глава Ессентуков Александр Некристов.

- Предприятия курортной сферы могут начать работу в соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором. В нем содержится целый ряд серьезных требований для здравниц и ограничений для отдыхающих, - отметил зам. главы администрации Николай Шипулин.

Как пояснили на совещании, отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Все общественные места будут закрыты, событийные мероприятия, которыми славятся Ессентуки и под которые многие курортники планируют свой отдых, тоже отменены. Туристы смогут находиться только на территории санаториев. Сразу же возникли вопросы по поводу посещения питьевых галерей, ведь именно минеральная вода Ессентуков - основа курортного лечения.

Как отметили на совещании руководители санаториев, желающие приехать на лечение есть, с 1 июня люди бронируют места, но вопрос безопасного отдыха остается открытым. На сегодняшний день курорт Ессентуки включает в себя 30 здравниц с единовременным размещением более 8 тысяч человек. В разы больше количество обслуживающего персонала.

- Сегодня нам необходимо взвешенное решение, с одной стороны, санаторно-курортный комплекс - главная отрасль экономики города, наша опора, рабочие места, с другой, мы не можем допустить вспышки заболеваемости, это повлечет закрытие здравниц и экономическую стагнацию, - отметил глава города Александр Некристов.

Условия, при которых возможен прием курортников во время эпидемии коронавируса в здравницы Ессентуков, будут направлены в краевой штаб. По срокам открытия комплексов их руководители тоже внесли свои предложения. Большинство предлагает перенести открытие сезона на июль.

ИСТОЧНИК KP.RU