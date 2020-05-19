На Ставрополье 16 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких

19 Май 2020 2020-05-19T17:22:41+03:00

За сутки в регионе зафиксировано три летальных исхода

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Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, на сегодняшний день на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье зафиксировано 1600 случаев заражения.

В тяжелом состоянии находятся 37 ставропольцев. 31 человек скончались от коронавируса. Причем, за прошедшие сутки умерли еще трое пациентов. За все это время Выздоровели 562 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU