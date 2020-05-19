2020-05-19T17:22:41+03:00
Общество

На Ставрополье 16 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких

За сутки в регионе зафиксировано три летальных исхода
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, на сегодняшний день на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Новые жертвы COVID-19, критическая ситуация в Дагестане и прогноз по самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье зафиксировано 1600 случаев заражения.

В тяжелом состоянии находятся 37 ставропольцев. 31 человек скончались от коронавируса. Причем, за прошедшие сутки умерли еще трое пациентов. За все это время Выздоровели 562 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье скончались еще три пациента с коронавирусом

Всего умерших в регионе уже 31 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье сезон летнего отдыха детей может начаться с 1 июля
Главой Пятигорска избран Дмитрий Ворошилов
В Пятигорске на карантин закрыли четыре отделения больницы
В Пятигорске выбрали мэра города
На Ставрополье 16 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких
В Ставрополе на должность мэра города претендуют еще два кандидата
Волонтеры «ЕвроХима» помогли раздать защитные маски в Невинномысске
Минздрав Ставрополья отрабатывает все вопросы по выплатам медработникам
Санатории в Ессентуках могут открыться в июле
На Ставрополье вскрыли аферу с поставками сливочного масла
В Ставрополе ликвидировали последствия аварии на улице Краснофлотской
На Ставрополье с 19 мая стартует операция «Скорость»
На Ставрополье заработают обсерваторы
В Чечне обследовали 330 гектаров земли на бомбы и гранаты