2020-05-19T17:32:31+03:00
Общество

Волонтеры «ЕвроХима» помогли раздать защитные маски в Невинномысске

Сотрудники «Невинномысского Азота» приняли участие в благотворительной акции
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Волонтеры раздают маски жителям города химиков.Волонтеры раздают маски жителям города химиков.
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С 18 мая в Ставропольском крае введен «масочный режим». Средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно носить в том числе на улице, в общественном транспорте, помещениях общего пользования многоквартирных домов и магазинах.

Как сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей инстаграм-странице, всего на Ставрополье в преддверии введения этого режима жителям бесплатно передали полмиллиона защитных масок. Из них 50 тысяч - в промышленной столице края. Распространением масок занимались добровольцы.

В Невинномысске их можно было встретить в самых проходимых точках, которые были заранее указаны на сайте администрации города химиков. К этой акции присоединились и волонтеры «ЕвроХима»: сотрудники «Невинномысского Азота» вместе с десятками активистов вышли на улицы, чтобы раздать землякам средства защиты от коронавирусной инфекции.

Это, кстати, не первая акция, в которой принимают участие добровольцы предприятия. Ранее волонтеры «ЕвроХима» помогли с доставкой продовольственных наборов «Доброе сердце» многодетным семьям, матерям-одиночкам и малоимущим.

Добровольческое движение в компании Андрея Мельниченко действует под патронажем оперативного штаба, который был создан в «ЕвроХиме» специально для того, чтобы координировать работу предприятий Группы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Возглавляет штаб гендиректор холдинга Игорь Нечаев.

В регулярных видеосовещаниях единого координационного центра принимают участие не только директора заводов, входящих в состав компании, но и представители органов власти. В том числе это позволяет оперативно оказывать адресную помощь регионам. В качестве самого свежего примера можно привести передачу «ЕвроХимом» Невинномысску аппарата высокого давления для дезинфекции и уборки городских общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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