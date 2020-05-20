В Ставрополе жители нескольких улиц 21 мая останутся без газа

20 Май 2020 2020-05-20T10:28:08+03:00

Так, подача газа будет прекращена 21 мая, с 09:00 до 17:00

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В Ставрополе без газоснабжения временно останутся жилые дома, расположенные по улицам: 45-я Параллель, 73, 75, Родосская, 1, 2, 3,5, 7, 9, 11; Андреевская, 2, 4, 6, 8; Салова, 68, 68а, 68 «б».

Всем жильцам нужно закрыть краны перед газовыми приборами и соблюдать все меры предосторожности. Об этом информирует пресс-служба администрации Ставрополя.

Так, подача газа будет прекращена 21 мая, с 09:00 до 17:00. Это необходимо связи с реконструкцией участка дороги на улице 45-я Параллель.

ИСТОЧНИК KP.RU