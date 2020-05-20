За сутки в Северной Осетии умерли 4 пациента с коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T11:08:21+03:00

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На 20 мая в Северной Осетии зарегистрировано 2387 (+73 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и 22 (+4 за сутки) смерти пациентов с COVID-19.

В Минздраве РСО-Алания рассказали, что в Республиканской клинической больнице не удалось спасти 79-летнего мужчину, который неделю проболел дома без лечения, и в реанимацию под аппарат ИВЛ попал уже с двусторонней пневмонием с 3 степенью поражения.

Еще три пациента скончались в Республиканской клинической больнице скорой помощи. Это 81-летний мужчина с так же тяжелой пневмонией и сопутствующими патологиями: острый респираторный дистресс-синдром, хроническая обструктивная болезнь лёгких (смешанной формы), ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий и недостаточность кровообращения 2 стадии. Там же умер 73-летний мужчина с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией в тяжелом течении, осложненной тромбоэмболией легочной артерии и рядом сопутствующих заболеваний, в том числе - сердца. Скончалась и 97-летняя пенсионерка с подтвержденным COVID-19 и диагностированными двусторонней полисегментарной пневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом, ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения 2-го функционального класса, атеросклеротическим кардиосклерозом, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, нарушением ритма сердца по типу экстрасистолии и недостаточностью кровообращения 2 стадии.

По информации республиканского Роспотребнадзора, из числа инфицированных 1084 человек находятся на амбулаторном лечении, а 117 - проходят лечение в больницах. В числе последних - 65-летний председатель Духовного управления мусульман Хаджимурат Гацалов. У муфтия подтвердился коронавирус. Врачи оценивают его состояние как «удовлетворительное». Выздоровели за все время 1164 местных жителя. Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1398 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU