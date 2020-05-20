Закрывал храмы и просил сидеть дома: муфтия Северной Осетии госпитализировали с коронавирусом

В ковидный госпиталь Северной Осетии попал 65-летний председатель Духовного управления мусульман Хаджимурат Гацалов. У муфтия подтвердился коронавирус. Врачи оценивают его состояние как «удовлетворительное».

Именно Гацалов еще до введения ограничений по коронавирусу в числе первых попросил жителей РСО-Алания сидеть дома. Он же распорядился сократить продолжительность намаза (молитвы – прим. Ред.), а позже закрыть все храмы. Когда всех в республике посадили на обязательную самоизоляцию, в интервью муфтий заявил, что покланяться можно и дома. Объяснив: «Когда ты покланяешься дома семье в этом больше блага».

До заболевания COVID-19 муфтий призывал земляков поберечь себя и близких.

- Люди устали от карантина. У некоторых появляется ощущение, что опасности нет. Я хотел бы им сказать, надо еще немного потерпеть, чтобы мы вошли в период стабилизации. Хуже, когда человек не болеет, но является переносчиком. Разносит заразу, не понимая этого, и приносит беду в чужой дом. Мы должны выйти из этой ситуации более сильными, умными, - обратился тогда к землякам председатель Духовного управления мусульман Хаджимурат Гацалов.

По информации Роспотребнадзора Северной Осетии, в республике за все время статус COVID-19 подтвердился у 2387 человек (+73 за сутки). Из них на амбулаторном лечении – 1084, а 117 пациентов находятся в больницах. Сюда еще вошли 1164 случая выздоровления от коронавируса и 22 (+4 за сутки) летальных исходов. Кроме того, уточняется: у 380 из 2882 медиков, занятых в «красной зоне», подтвердился коронавирус.

Кстати, муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев уже переболел новой коронавирусной инфекцией, а муфтии Ингушетии Абдурахман Мартазанов с положительным результатом теста на COVID-19, к сожалению, скончался от последствии двухстороннеи пневмонии 11 апреля.

Новые жертвы COVID-19, критическая ситуация в Дагестане и прогноз по самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

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