В Чечне построят крупный молочный комплекс

20 Май 2020 2020-05-20T13:49:34+03:00

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Банк ВТБ одобрил ООО МК «Кавказское здоровье» кредит в размере 800 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта по строительству крупного молочно-товарного комплекса. 730 млн рублей от этой суммы банк предоставит на 8 лет в рамках программы льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ.

Заемные средства будут направлены на строительство комплекса на 1200 дойных коров в поселке Ойсхара Гудермесского района Чеченской Республики. Компания планирует производить на площадке 10 тысяч тонн сырого молока и 380 тонн говядины в год. Срок ввода в эксплуатацию комплекса - 2021 год. Общая стоимость составит около 1,5 млрд рублей. Проект является второй очередью молочного кластера, который строится на территории Чеченской Республики в рамках программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», рассчитанной на период до 2025 года.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, отметил, что проект реализуется в рамках поддержки перспективных инвестиционных программ в округе:

- Региональные предприятия молочной отрасли серьёзно нуждаются в качественном натуральном сырье. Наша совместная работа позволит создать дополнительную сырьевую базу, а значит, предприятия округа смогут увеличить объем производства экологически чистых молочных продуктов.

- Проект имеет большое социально-экономическое значение для региона. Его реализация позволит создать порядка 200 рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят около 40 млн рублей, - прокомментировал Алхаст Саралиев, генеральный директор, ООО МК «Кавказское здоровье. - Особенно ценно, что благодаря поддержке государства мы имеем возможность оптимизировать свои расходы, используя льготные кредитные средства по ставке до 5% годовых.

Напомним, в 2019 году в рамках программы Министерства сельского хозяйства ВТБ подписал с аграриями СКФО 115 кредитных соглашений на общую сумму более 7,3 млрд рублей, из которых было профинансировано около 6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU